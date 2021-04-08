السيطرة على حريق هائل في مخزن بالباجور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق هائل في مخزن تابع لمديرية الصحة، بقرية فيشا الصغرى، التابعة لمركز الباجور، دون إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن تابع لإدارة الباجور الصحية، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، تحت إشراف العقيد رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، وعلى الفور انتقل إلى مكان الحريق رئيس المدينة، ومدير الإدارة الصحية، والقيادات الأمنية بقسم الشرطة، والقيادات التنفيذية بالمركز.. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.