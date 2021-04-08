ضبط أدوية بقيمة مليون جنيه مهربة جمركيًا فى الإسكندرية

واصلت أجهزة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الجمركي، فى إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركي.أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير مخزن خاص بإحدى الصيدليات وعامل بذات الصيدلية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامي فى الاتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، والترويج لنشاطهما المؤثم فى بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المحافظة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية المشار إليها والمخزن الملحق بها حال ممارستهما نشاطهما المؤثم، حيث تم ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض (بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة – جهاز حاسب آلى بفحصه فنيًا تبين أنه محملة عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة – هاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما).بمواجهتهما، أقرا بحيازتهما تلك المضبوطات بقصد بيعها والاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيه تقريبًا.