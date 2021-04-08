رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أدوية بقيمة مليون جنيه مهربة جمركيًا فى الإسكندرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:08 م
أدوية
أدوية
عمرو المزيدي
طباعة
واصلت أجهزة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الجمركي، فى إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركي.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير مخزن خاص بإحدى الصيدليات وعامل بذات الصيدلية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامي فى الاتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، والترويج لنشاطهما المؤثم فى بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المحافظة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية المشار إليها والمخزن الملحق بها حال ممارستهما نشاطهما المؤثم، حيث تم ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض (بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة – جهاز حاسب آلى بفحصه فنيًا تبين أنه محملة عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة – هاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما).

بمواجهتهما، أقرا بحيازتهما تلك المضبوطات بقصد بيعها والاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيه تقريبًا.

موضوعات متعلقة

«المصري للفكر والدراسات» يطلق توصيات مواجهة تداعيات كورونا على حقوق الإنسان

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

زاهي حواس يعلن اكتشاف «المدينة الذهبية المفقودة» في الأقصر

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل


الصور

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

الأكثر قراءة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
صفوت البياضي
الشباب كنز لا يعوض فاغتنموه
---
النيل.. قراءة فى كتاب مهم «1»
مريم حسن
أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة 2)
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

سفير تايلاند بندوة «الأعلى للثقافة»: الموكب الملكى أذهل العالم

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري