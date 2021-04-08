السبت.. انقطاع المياه عن زهراء مدينة نصر ومدينة الأمل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر– الألفينات الأربعة آلاف، بعض مناطق مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا ) لمدة 6 ساعات اعتبارًا من العاشرة صباح السبت المقبل وإلى الرابعة مساءً نتيجة لتنفيذ أعمال كوبرى الميثاق بشارع الميثاق بمنطقة زهراء مدينة نصر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبرى.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.