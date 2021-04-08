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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون الثقافي المشترك

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:47 م
وزير الثقافة الأردني
وزير الثقافة الأردني علي العايد
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بحث وزير الثقافة الأردني علي العايد، اليوم الخميس، مع السفير الأسترالي بيرنارد لينش سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الثقافية، مؤكدا أهمية العلاقات الثقافية القوية بين البلدين والتي تقرب بين الشعبين، وتسهم في تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية المزدهرة، التي أسست لها ورعتها القيادة الحكيمة في البلدين.

واستعرض العايد- خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- أهم المشاريع والبرامج التي تضمنتها الخطة الوطنية لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية، وما ركزت عليه من رسائل ذات أبعاد إنسانية استندت على فكر مستنير، ومنفتح ترجم رؤى القيادة الهاشمية عبر مئة عام من الإنجاز.

من جانبه، استعرض السفير العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف الثقافية المرجوة.

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