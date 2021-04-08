«العالمي للسفر»: فقدان 440 ألف وظيفة في مجال السياحة والسفر

كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر، الخميس، أن الانهيار الدراماتيكي لقطاع السياحة والسفر في ألمانيا قضى على 161 مليار يورو من اقتصاد البلاد.أضاف التقرير، الذي يظهر معدل الفائدة الفعلي السنوي الصادر عن المجلس، أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنسبة 46.9٪، مشيرا الى انخفاض تأثير القطاع على الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من 344 مليار يورو (9.8٪) في عام 2019 قبل اندلاع الوباء، إلى 183 مليار يورو (5.5٪)، بعد 12 شهرًا فقط في عام 2020.وتابع التقرير أن القيود المفروضة على السفر أدت إلى توقف الكثير من رحلات السفر الدولي ما تبعه فقدان 441000 وظيفة للسفر والسياحة في جميع أنحاء البلاد، حيث تم فقدان الوظائف في جميع أنحاء النظام البيئي للسفر والسياحة في البلاد، مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ثمانية من أصل 10 من جميع الشركات العالمية في هذا القطاع التي تأثرت بشكل خاص.وأستطرد التقرير أن القطاع السياحي يعد أحد أكثر القطاعات تنوعًا في العالم كان التأثير على النساء والشباب والأقليات كبيرًا، وانخفض عدد العاملين في قطاع السياحة والسفر الألماني من 5.87 مليون في عام 2019 إلى 5.43 مليون في عام 2020 – بانخفاض 7.5٪.كما كشف التقرير عن انخفاض إنفاق الزوار المحليين بنسبة 47.3٪، في حين أن الإنفاق الدولي كان أسوأ، بسبب قيود السفر الأكثر صرامة، مما تسبب في انخفاض بنسبة 57.9٪.وقالت جلوريا جيفارا، المدير التنفيذي للمجلس، إن لفقدان أكثر من 440 ألف وظيفة في مجال السياحة والسفر في جميع أنحاء ألمانيا تأثير اجتماعي واقتصادي مدمر، مما ترك أعدادًا كبيرة من الناس يخشون على مستقبلهم، ومع ذلك، كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير لولا الإجراءات السريعة للحكومة، وإعادة تقديم مخططها المذهل لإنقاذ ملايين الوظائف المعرضة للتهديد وساعد في وقف الانهيار التام لقطاع السفر والسياحة.وتابعت جيفارا: "بعد بداية بطيئة ومحبطة، هناك الآن أسباب للتفاؤل إذا استمر طرح اللقاح في ألمانيا بوتيرة متسارعة، حيث بدأ أطباء الأسرة في جميع أنحاء البلاد الآن في إعطاء اللقاحات لعامة الناس، ومع تطعيم المزيد من الأشخاص، وخريطة طريق واضحة لزيادة التنقل، واحتمال تخفيف القيود المفروضة على السفر من دول خارج الاتحاد الأوروبي مع إجراء اختبار شامل عند المغادرة قبل موسم الصيف المزدحم بقليل، نتوقع فقدان ٤٤١ ألف وظيفة في ألمانيا والعودة بنهاية هذا العام".يعتقد المجلس أنه يمكن تجنب عام آخر من الخسائر الفادحة إذا دعمت الحكومة الاستئناف السريع للسفر الدولي، والذي سيكون أمرًا حيويًا لدعم التحول في الاقتصاد الألماني يظهر بحثنا أنه في حالة استئناف التنقل والسفر الدولي بحلول شهر يونيو من هذا العام، يمكن أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نفس المستويات لعام 2019 بحلول عام 2022.أشارت إلى أن المفتاح لإلغاء تأمين السفر الدولي الآمن يمكن تحقيقه من خلال إطار عمل واضح وقائم على العلم لإعادة فتح السفر الدولي، فيجب أن يواجه جميع المسافرين غير الملقحين نظام اختبار شامل قبل المغادرة، إضافة إلى بروتوكولات الصحة والنظافة المعززة بما في ذلك ارتداء القناع الإلزامي.وأعربت الحكومة الألمانية سابقًا عن مخاوفها بشأن الشهادة الخضراء الرقمية للمفوضية الأوروبية، التي من شأنها أن تعرض حالة COVID-19 للمسافر، ويرى المجلس أن مثل هذا المرور من شأنه أن يتيح السفر الدولي الآمن، ستشكل هذه التدابير الأساس لبناء استعادة الملايين من الوظائف المفقودة بسبب الوباء.