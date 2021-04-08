لدفع بـ8 سيارات لشفط مياه الصرف الصحي بقرية العطواني في أسوان

أمر اللواء أشرف عطية أشرف محافظ أسوان، بالدفع بـ8 سيارات لشفط مياه الصرف الصحي بقرية العطواني، وتركيب ماتور جديد للمحطة لتشغيلها مرة أخرى مع ضمان عدم تعطلها مستقبلًا.وأكد المحافظ قيام لجنة ميدانية مشتركة من الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي بحصر الأضرار الواقعة على المواطنين بقرية العطواني في إدفو، حيث ستقوم إدارة الشئون الاجتماعية بالرديسية بصرف المساعدات المالية للأسر المتضررة مع إدراج المنازل المضارة ضمن خطة «حياة كريمة».جاء ذلك بعد نشر «الدستور» واقعة انهيار منزلين بقرية العطواني التابعة لمركز إدفو بأسوان، مساء أمس الأربعاء، إثر طفح مياه الصرف الصحي داخل القرية بأكملها منذ 3 أيام متواصلة، دون سحبها على وجه السرعة دون خسائر في الأرواح.وبعد استغاثات أهالي قرية العطواني التابعة لمركز ومدينة إدفو للواء أشرف عطية محافظ أسوان بحدوث انهيار جزئي وكلي لعدد من المنازل نتيجة لغرقهم بالمياه عقب تعطل محطة الصرف الصحي بالقرية.