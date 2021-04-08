الرئيس الأمريكي يطالب الكونجرس بحظر الأسلحة الهجومية الشخصية

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه يشبه "الوباء" في إشارة إلى فيروس كورونا.ودعا الرئيس الأمريكي خلال كلمة له اليوم الخميس، الكونجرس للتعاون مع إدارته في جهود مكافحة العنف المسلح.وكشف الرئيس الأمريكي عن أن العنف المسلح يكلف اقتصاد الولايات المتحدة حوالي 280 مليار دولار سنويًا، داعيا إلى حظر الأسلحة الهجومية الشخصية.وأكد جو بايدن أنه طلب من وزير العدل بحكومته إعداد خطة للحد من العنف المسلح لتقديمها للكونجرس.