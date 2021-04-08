أذربيجان: 1341 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 1ر279 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الخميس، تسجيل ألف و341 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 279 ألفًا و181 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية- في نسختها باللغة الإنجليزية- بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و811 حالة وفاة، فور تسجيل 31 وفاة جديدة منذ أمس.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 245 ألفًا و881 شخصًا عقب تسجيل ألف و341 حالة تعافي جديدة.وأجرت أذربيجان- على مدار أمس- 14 ألفًا و581 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و977 ألفًا و593 اختبارًا.