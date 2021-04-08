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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تسجل 1.379 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:29 م
الكويت كورونا
الكويت كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 1.379 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19»، ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 242.848 منذ بداية الجائحة.

وذكرت الوزارة الكويتية، في بيانها، إنه تم تسجيل 1.234 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي المتعافين 227.260، كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.383 منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 9.680 مسحة جديدة، ليصل إجمالي المسحات إلى 2.131.155 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 14.205 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 206 حالات.
الكويت تسجل 1.379 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الكويت تسجل 1.379 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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