انخفاض أسعار خام النفط العالمي.. وبرنت يسجل 62.68 دولار

سجلت أسعار خام النفط العالمية، اليوم الخميس، انخفاضا ليصل سعر برميل خام برنت 62.68 دولار للبرميل، فيما سجل برميل النفط من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.28 دولار.ورجح خبراء في مجال النفط سبب انخفاض أسعار الخام اليوم الخميس، جاء بعد صدور بيانات رسمية تدل على ارتفاع مخزون البنزين الأمريكي.يذكر أن تحالف ما يعرف بـ أوبك + توصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، وذلك بزيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو، ويخفض تحالف أوبك+ الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.