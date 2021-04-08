شقيق صاحبة هاشتاج «يوميات خ.م» يكشف تفاصيل الواقعة

أثار هاشتاج باسم "يوميات خ.م" جدلا خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خاصة عقب حديث الطبيبة رهف تاج الدين عن صمتها عن خيانة زوجها لها هي و3 آخريات.وقال عبدالله تاج الدين شقيق الطبيبة في حديثه لـ"الدستور" إن شقيقته اكتشفت خيانة زوجها الدكتور خ.م لها من قسيمة زواجهما بأنه كان متزوج من قبلها، ورغم ذلك استمرت في علاقتها معاه والحفاظ عليا.وأضاف أنه عندما صارحته بتلك القسيمة أمام العائلة أنكر وأكد لها أنه فخ، ولم تقف خيانته لها عند هذا الحد، ولكن اكتشف أنه في علاقة غرامية مع فتاة أخرى.وكانت رهف قالت في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" قائلة: "أنا أتاخدت غدر، وكل أحلامي اللي حلمتها معاه في ليلة واحدة بقت كدبة والمفروض أفوق منها".