محافظ أسوان يعتمد قبول طلبات التصالح للمجموعة الثالثة

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قبول طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائي للمجموعة الثالثة على التوالي، حيث هنا أحد المواطنين المستفيدين من منظومة التصالح، مشيرًا إلى أن عدد الملفات المقبولة وصلت إلى 599 ملفا في حين تم فحص 1767 ملفا ومعاينة 777 ملفا من إجمالي 20 ألف طلب للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنيه.جاء ذلك استمرارًا لتطبيق منظومة التصالح في مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وشدد محافظ أسوان على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال لجان المعاينة، وهو الذي يتطلب في الوقت نفسه من المواطنين بالإسراع فى استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأي أنشطة أخرى.