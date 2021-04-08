قوات «الدعم السريع» تسيطر على الأوضاع شمال دارفور

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتورطين في أحداث السريف بشمال ولاية دارفور.من جهته أشاد المدير التنفيذي لمحلية السريف بشمال دارفور بجهود قوات الدعم السريع لتدخلها الحاسم وتعاملها بحكمة عالية مع الأحداث، مؤكدا أن دخول الدعم السريع إلى المنطقة أسهم بشكل كبير في استتباب الأمن، وعودة الحياة لطبيعتها بالسريف، حسب بيان لقوات الدعم.ودعا المدير التنفيذي لمحلية السريف أهل المنطقة إلى الاحتكام لصوت العقل وتفويت الفرصة على المتربصين.يذكر أن ولاية دارفو تشهد أعمال عنف متزايد الفترة الأخيرة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء اشتباكات قبلية.