وزيرا التجارة والتموين يفتتحان معرض «أهلًا رمضان» بالجيزة

افتتح علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد معرض أهلاً رمضان بشارع الملك فيصل بالجيزة.وأكد وزير التموين أن السفير اليمني في مصر طلب عقد اجتماع معه بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة؛ لبحث زيادة الاستثمارات اليمنية في مصر، حيث تصل هذه الاستثمارات إلى 50 مليار جنيه.أضاف مصيلحي، على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان بالجيزة، أن وزارة التموين تقيم معارض أهلاً رمضان في مختلف المحافظات إضافة إلى 21 سلسلة تجارية، بعدد 2060 منفذ تابع للسلاسل التجارية، و106 سيارة متنقلة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا من خلال تلك السيارات.وأكدت وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرةً إلى أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات وأصدرت عدة قرارات من شأنها الحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية بالسوق المحلى وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقالت الوزيرة إن المعرض يستهدف توفير سلع شهر رمضان للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة بتخفيضات تتراوح بين 15-25 %، مشيرة إلى أن المعرض مقام على مساحة 2000 متر مربع بمشاركة 80 عارض يتضمن أقسام للخضروات والفاكهة واللحوم الحمراء والحاصلات الزراعية والبقوليات والدواجن والياميش.وأكدت جامع ان إقامة معرض "أهلًا رمضان" بالمحافظات يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع، لافتة إلى أن المعارض الداخلية تسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية ومن ثم السيطرة على الأسعار ومواجهة الغلاء الذي يتسبب فيه بعض التجار.أشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك المحلي وبأسعار في متناول الجميع وذلك في إطار سياسة الدولة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.