«الصحة»: مستعدون لتطعيم الحجاج فور إعلان السعودية الاشتراطات

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، والإرشادات المهمة لتوعية المواطنين بالتزامن مع الاحتفال بالمناسبات الدينية وشهر رمضان.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، الخميس، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة.وقالت الوزيرة إن الموجة الثانية لكورونا تشهد انخفاضًا في معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس، مقارنة بالموجة الأولى، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات خلال آخر 6 أسابيع الماضية، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإصابة بداية من محافظة الفيوم حتى قنا، موضحة أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة على مستوى الجمهورية هي (كفرالشيخ، سوهاج، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، أسيوط، قنا)، كما أكدت أنه تم زيادة أعداد الأسرّة الداخلية وأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي و"تانكات" الأكسجين الطبي بهذه المحافظات لاستيعاب زيادة الإصابات.وأوضحت الوزيرة مجددًا الأهمية البالغة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في شهر رمضان، حيث إن التراخي في هذه الإجراءات خلال الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية يؤدي إلى تزايد أعداد الإصابة بالفيروس، حيث إنه تلاحظ خلال الموجة الأولى لفيرس كورونا بدء زيادة أعداد الإصابات في الفترة من 23 أبريل حتى 23 مايو 2020 تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.واستعرضت الوزيرة عددًا من المؤشرات التي توضح زيادة نشاط المواطنين في مارس من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام 2020، موضحة أن معدل تردد المواطنين على المطاعم والمقاهي والمولات التجارية والأماكن الترفيهية في مارس 2021 انخفض بمعدل 11%، مقارنة بانخفض معدل تردد المواطنين على هذه الأماكن في مارس 2020 بنسبة 50%.وأشارت الوزيرة إلى زيادة معدل تردد المواطنين على الصيدليات ومحلات البقالة وأماكن بيع السلع التموينية بنسبة 54%، مقارنة بـشهر مارس 2020 والذي انخفض فيه معدل تردد المواطنين على هذه الأماكن بنسبة 24%، كما انخفض معدل تردد المواطنين على المتنزهات والشواطئ والمدن السياحية في مارس 2021 بنسبة 2%، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي الذي انخفض فيه معدل تردد المواطنين على هذه الأماكن بنسبة 40%، كما لفتت إلى أنه في مارس 2021 انخفض معدل تحركات المواطنين من وإلى العمل 2%، مقارنة بـ35% في مارس 2020، كما أنه في مارس 2021 انخفض معدل استخدام المواطنين وسائل المواصلات ومحطات مترو الأنفاق ووسائل النقل العامة بمعدل 2%، مقارنة بانخفاض استخدام المواطنين هذه الوسائل بمعدل 52% في مارس من العام الماضي.ولفتت الوزيرة إلى توصيات منظمة الصحة العالمية باستمرار الحفاظ على الإجراءات الاحترازية على الرغم من البدء في إجراءات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، مؤكدة استعداد مصر لاستيعاب أي زيادة في أعداد الإصابات، مشيرة إلى أنه يتم عقد اجتماع يومي مع وكلاء الوزارة ومديري 376 مستشفى تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لمتابعة سير العمل والوقوف على أي احتياجات وتلبيتها على الفور.وأكدت الوزيرة مجددًا القواعد العامة للوقاية من الفيروس، والتي تشمل غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل آمن عن طريق إلقائها فى سلة المهملات وتطهير الأيدي بعد ذلك، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين والتطهير المستمر للأسطح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل الزيارات المنزلية، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.ووجهت الوزيرة، خلال كلمتها، عددًا من النصائح إلى مختلف فئات المجتمع خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، للوقاية من فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم، أهمها اتباع نظام غذائي صحي لرفع المناعة، ويشمل ضرورة الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف الطبيعية، وعدم الإكثار من تناول الأطعمة السكرية والمصنعة واستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية، وممارسة التمارين الرياضية بعد الإفطار.وأضافت الوزيرة أن الإجراءات الوقائية في دور العبادة تشمل التباعد في الصفوف أثناء أداء الصلوات، والالتزام بسجادة الصلاة الشخصية، وارتداء الكمامات، وعدم الاختلاط بشكل كبير مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، كما أكدت أهمية استبدال الموائد الرمضانية بتوصيل الإفطار للأسر الأكثر احتياجًا إلى منازلهم لمنع التجمعات.وخلال المؤتمر، ألقت وزيرة الصحة والسكان الضوء على مستجدات موقف مصر من لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم التوسع في أماكن تلقي اللقاحات لتصل حتى الآن إلى 169 مركزًا على مستوى الجمهورية وجارٍ التوسع فيها لتصبح 350 مركزًا بنهاية الأسبوع المقبل، معلنة عن مد فترة العمل بمراكز تلقي اللقاحات خلال شهر رمضان من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ10 مساءً.وأكدت وزيرة الصحة أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية غير متوقعة لمتلقي لقاح "أسترازينيكا" في مصر، مشيرة إلى أن لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" أثبتا فاعليتهما ومأمونيتهما من خلال الدراسات التي أجريت عليهما، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 1.1 مليون مواطن بمن فيهم الأطقم الطبية على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح، لافتة إلى أنه جارٍ تطعيم العاملين بالمجال السياحي والأنشطة المرتبطة به بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بالتوازي مع تطعيم المواطنين من الفئات المستحقة، فضلًا عن قرب الانتهاء من تطعيم المرشدين والعاملين بهيئة قناة السويس، وكذلك العاملين بشركة "مصر للطيران".ولفتت الوزيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التصنيع المشترك للقاحات فيروس كورونا المستجد بين مصر والصين، وذلك من خلال التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية، مشيرة إلى أنه سيتم إنتاج اللقاحات من خلال خطي إنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، الأول بطاقة إنتاجية 20 مليون جرعة في السنة، والثاني بفرع الشركة بمدينة 6 أكتوبر بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون جرعة في السنة، مما سيساعد مصر على توفير اللقاحات للمواطنين في مصر والأشقائها في الدول الإفريقية.وتوجهت الوزيرة في هذا الصدد بالشكر للصين حكومة وشعبًا على تضامنها الكبير مع مصر خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وتوفير لقاحات فيروس كورونا وفتح آفاق التعاون مع الشركات المصنعة لنقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر، مؤكدة أن هذا التعاون الكبير ترجمة فعلية للعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في القاهرة وبكين، مشيرة إلى أن مصر استقبلت أكثر من 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، ومن المقرر استقبال حوالي 900 ألف جرعة وقد تصل إلى مليون خلال الأيام المقبلة.كما توجهت الوزيرة بالشكر لرئيس التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "GAVI"، لحرصه على توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد للدول في ظل محدودية الإنتاج، مشيرة إلى أنه بنهاية الـ4 أسابيع القادمة تكون مصر قد حصلت على الربع الأول من اللقاحات ضمن اتفاقية "كوفاكس" والتي تقدر بـ4.5 مليون جرعة.في ذات السياق، أكدت الوزيرة استعداد مصر التام لتطعيم المواطنين المشاركين في بعثات الحج بلقاح فيروس كورونا فور إعلان المملكة العربية السعودية عن الاشتراطات الصحية للحجاج.وناشدت الوزيرة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات التوجه إلى المستشفيات للحصول على أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال لمدة تكفي 3 أشهر، كما ناشدتهم المشاركة في مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، وأهمهم المواطنون الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، مما يسهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين وخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا.كما ناشدت الوزيرة مجددًا المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن (105) للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم (1440)، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.