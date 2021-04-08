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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد مالك ينتهى من تصوير دوره في «نسل الأغراب»

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:52 م
أحمد مالك
أحمد مالك
دعاء عبد المقصود
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انتهى النجم الشاب أحمد مالك من تصوير دوره في مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وسيعرض المسلسل وينافس في موسم الدراما الرمضاني بعد أيام.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما، ويشارك في بطولة العمل مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجي.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية.

كما ينتظر مالك صدور فيلم قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، والذي يشارك في بطولته مع نخبة كبيرة من النجوم، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المُقبل.

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