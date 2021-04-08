السجن المشدد لعامل هتك عرض زوجة والده في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض موظفة بدار مسنين، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامة شرف الدين وأمانة سر عادل عزت ومصطفى أبو يسر.ترجع أحداث القضية رقم 26856 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور القسم يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام نجل زوجها بهتك عرضها بالقوة داخل محل سكنهم بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة بأنه حال تواجد المجني عليها ش.ج.ح، 28 سنة، موظفة بدار مسنين، بمحل سكنها كونها زوجة والد المتهم ج.ف.م، عامل، ومقيم بذات السكن فوجئت بدلوف المتهم إلى غرفة نومها وقام بهتك عرضها بأن تحسس عنها ملابسها بتحسس أماكن العفة من جسدها حال استخدامه سلاح أبيض مطوة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.