محافظ قنا يترأس لجنة اختيار مدير الإدارة التعليمية بقوص

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم، اللجنة الدائمة لاختبار المرشحين لمنصب مدير الإدارة التعليمية بقوص بعضوية المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وناجي صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة وأحمد أبوالمجد مدير ادارة الشئون القانونية بالديوان العام وهاني صلاح مدير إدارة الموارد البشرية والدكتورة هبة القاضي عضو اللجنة الدائمة لاختبار القيادات عن جامعة جنوب الوادي.وقال محافظ قنا إنه تقدم للاختبارات 10 مرشحين، مؤكدًا أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التعليمية.وأضاف أن اللجنة وجهت عدد من الأسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات بما يحقق الأهداف التى تسعى اليها المنظومة التعليمية.