رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«لا مجال للخطأ».. مايسترو حفل نقل المومياوات يكشف الصعوبات التي واجهته (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:58 م
نادر عباسي
نادر عباسي
نرمين مقبل
طباعة
أكد المايسترو العالمي نادر عباسي، أنه وضع خطة محكمة لقيادة وخروج الحفل الذهبي لموكب نقل المومياوات الملكية، بشكل أسطوري يبهر العالم بحضارة مصر وشعبها وتاريخها العريق، مشيرا إلى أنه قرر المشاركة بأوركسترا "الاتحاد الفيلهارموني" الذي كونه بنفسه منذ عدة سنوات، ووضع تصور كامل للموكب بداية من نقطة التحرك الرئيسية من ميدان التحري، وتم حساب كل خطوة بالثانية الواحدة للموكب خلال تحركه في ٤٠ دقيقة من ميدان التحرير إلى حياته الجديدة بمتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

وكشف خلال استضافته في ندوة "الدستور" عن كافة لصعوبات والتحديات التي واجهها خلال التحضيرات والبروفات الخاصة، قائلا: في الحقيقة واجهنا تحديات كثيرة، لكن حماسة كل فرد مشارك ساهمت بشكل مباشر في خروج الاحتفالية دون مغالطات، والصعوبات بالنسبة لي كانت تتمثل في أدق التفاصيل خاصة أنه لأول مرة يتم تنفيذ أوركسترا لايف مع موكب متحرك على الهواء مباشرة، ولا مجال هنا للخطأ تماما، فبذلت مجهود قاس خلال التنسيق لمتابعتي للعمل من خلال كاميرات ذات تقنية وإمكانات عالية وفرتها الشركة المنظمة في أكثر من مكان في نفس الوقت، لأن موقعي أنا والأوركسترا كان بمتحف الحضارة، أما باقي المشاركين فهم فى حالة حركة وكنت أتابعهم بالثانية الواحدة عبر الشاشات، مع قيادة الأوركسترا فالموسيقى تسير مع الموكب دون توقف، خاصة أن الأحداث لا تدور في التحرير فقط بل إن هناك مظاهر أخرى للاحتفالية على سفح الأهرامات وأخرى في معبد حتشبسوت بالأقصر.

وأضاف: أما عن البروفات، واجهت مشقة للتنسيق بين بروفات الأوركسترا الذي يضم 100 عازف و90 مغني كورال، وربطها بالبروفات الخاصة بعازفي الموسيقات العسكرية التي تضم 150 عازف إيقاع، و150 على آلة نفخ، إلى جانب التدريبات الخاصة بـ800 طالب من كلية التربية الرياضية الناشئين وفوجئت بتحملهم المسؤولية على أكمل وجه، إضافة إلى قائدي العجلات الفرعونية وما يقرب من مائتي حصان، والصعوبة تمثلت في الربط بينهم خاصة أننا «قمنا ببروفتين كاملتين "فقط" للحدث، نظرا لصعوبة إغلاق الشوارع لوقت طويل باعتبار أن الاحتفالية كانت في الميادين الرئيسية»، والجهات مشكورة أغلقت لنا الطرق على مدار يومين قبل الحفل من الساعة الواحدة صباحا حتى الرابعة فجرا، حتى لا نتسبب في تعطيل المرور ومصالح الشعب.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

زاهي حواس يعلن اكتشاف «المدينة الذهبية المفقودة» في الأقصر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

بوست مفبرك منسوب لـ«الدستور»: عدم الحضور إلى المدارس والجامعات بداية من السبت «شائعة»


الصور

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

الأكثر قراءة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
صفوت البياضي
الشباب كنز لا يعوض فاغتنموه
---
النيل.. قراءة فى كتاب مهم «1»
مريم حسن
أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة 2)
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

سفير تايلاند بندوة «الأعلى للثقافة»: الموكب الملكى أذهل العالم

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري