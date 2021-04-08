«لا مجال للخطأ».. مايسترو حفل نقل المومياوات يكشف الصعوبات التي واجهته (فيديو)

أكد المايسترو العالمي نادر عباسي، أنه وضع خطة محكمة لقيادة وخروج الحفل الذهبي لموكب نقل المومياوات الملكية، بشكل أسطوري يبهر العالم بحضارة مصر وشعبها وتاريخها العريق، مشيرا إلى أنه قرر المشاركة بأوركسترا "الاتحاد الفيلهارموني" الذي كونه بنفسه منذ عدة سنوات، ووضع تصور كامل للموكب بداية من نقطة التحرك الرئيسية من ميدان التحري، وتم حساب كل خطوة بالثانية الواحدة للموكب خلال تحركه في ٤٠ دقيقة من ميدان التحرير إلى حياته الجديدة بمتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.وكشف خلال استضافته في ندوة "الدستور" عن كافة لصعوبات والتحديات التي واجهها خلال التحضيرات والبروفات الخاصة، قائلا: في الحقيقة واجهنا تحديات كثيرة، لكن حماسة كل فرد مشارك ساهمت بشكل مباشر في خروج الاحتفالية دون مغالطات، والصعوبات بالنسبة لي كانت تتمثل في أدق التفاصيل خاصة أنه لأول مرة يتم تنفيذ أوركسترا لايف مع موكب متحرك على الهواء مباشرة، ولا مجال هنا للخطأ تماما، فبذلت مجهود قاس خلال التنسيق لمتابعتي للعمل من خلال كاميرات ذات تقنية وإمكانات عالية وفرتها الشركة المنظمة في أكثر من مكان في نفس الوقت، لأن موقعي أنا والأوركسترا كان بمتحف الحضارة، أما باقي المشاركين فهم فى حالة حركة وكنت أتابعهم بالثانية الواحدة عبر الشاشات، مع قيادة الأوركسترا فالموسيقى تسير مع الموكب دون توقف، خاصة أن الأحداث لا تدور في التحرير فقط بل إن هناك مظاهر أخرى للاحتفالية على سفح الأهرامات وأخرى في معبد حتشبسوت بالأقصر.وأضاف: أما عن البروفات، واجهت مشقة للتنسيق بين بروفات الأوركسترا الذي يضم 100 عازف و90 مغني كورال، وربطها بالبروفات الخاصة بعازفي الموسيقات العسكرية التي تضم 150 عازف إيقاع، و150 على آلة نفخ، إلى جانب التدريبات الخاصة بـ800 طالب من كلية التربية الرياضية الناشئين وفوجئت بتحملهم المسؤولية على أكمل وجه، إضافة إلى قائدي العجلات الفرعونية وما يقرب من مائتي حصان، والصعوبة تمثلت في الربط بينهم خاصة أننا «قمنا ببروفتين كاملتين "فقط" للحدث، نظرا لصعوبة إغلاق الشوارع لوقت طويل باعتبار أن الاحتفالية كانت في الميادين الرئيسية»، والجهات مشكورة أغلقت لنا الطرق على مدار يومين قبل الحفل من الساعة الواحدة صباحا حتى الرابعة فجرا، حتى لا نتسبب في تعطيل المرور ومصالح الشعب.