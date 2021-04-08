نادر عباسي يكشف أهمية دور المايسترو في قيادة الأوركسترا (فيديو)

حالة من الإبهار الشديد خلقها المايسترو العالمي نادر عباسي، بقيادته المميزة لأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، الذي أحيا الحفل الأسطوري لموكب نقل المومياوات الملكية، جعلت الكثيرون يتساءلون لماذا يقف المايسترو أمام الأوركسترا وما أهميته وسر الإشارات التي يعطيها للعازفين.وبسؤاله عن كافة التساؤلات خلال استضافته في ندوة "الدستور" كشف المايسترو عن أهمية دوره في قيادة الأوركسترا، وضحك قائلا: "دي حقيقة وأنا بواجه السؤال ده من الجمهور كثيرا، باختصار شديد المايسترو هو القائد الذي يدير العمل كله في الأوركسترا، كالمخرج الذي يدير عمل فني مثلا، وبالأعمال الأوركسترالية الكبيرة لا يمكن بأي حال من الأحوال عزف تلك الأعمال بدون وجود مايسترو متمكن من أدواته، ولكل مايسترو رؤيته وفهمه الخاص بالعمل والمؤلف الموسيقى".وأضاف: قائد الأوركسترا يختلف عن أي مايسترو، لكثرة عدد العازفين وخضرمتهم عن أي فرقة موسيقية فالأوركسترا يضم 30 عازفا لآلات النفخ، و15 عازفا للآلات الخشبية، و10 أفراد إيقاع، و50 عازفا، وكل منهم له خط لحني يختلف تماما عن الآخر، وله نوتة خاصة بالآلة الموسيقية التي يعزف بها، إضافة إلى الكورال، وكل ذلك يحتاج إلى مايسترو واعي يقود هؤلاء من حيث السرعات وغيرها.وأشار "عباسي" أن القائد هو الذي يحضِّر مقطوعة المؤلف، وتكون أمامه نوتة موسيقية للمقطوعة تجمع كل الآلات الموسيقية الخاصة بها، وعليه أن يكون واضحًا في حركاته.كما أن لكل قائد لغته الخاصة، ومن أسرار هذه الحركات والتعابير التي تعني الكثير من دون أن يقول القائد شيئًا، أن اليد اليمنى تعطي نبض وسرعة العمل، مثلا إذا رفع العصا وخفضها في حركة عمودية، فإنما يعني هذا أن العزف يجب أن يكون متقطعًا، غير ليِّن ولا مترابط.أما تحرك يد القائد من اليسار إلى اليمين، فيوحي بوضوح بطئًا وانسيابًا وليونة في العزف، وغيرها الكثير فمثلا ابعاد اليدين عن جسم القائد في الاتجاهين اليمين واليسار، مثل طائر يفرد جناحيه، فيعني أن يزيد العازفون قوة الصوت واتساعه، وحين يرفع القائد سبَّابة اليد اليسرى، في سياق المعزوفة، ويرفع حاجبيه ويوزِّع نظراته على العازفين، فلا شك أنه يريد أن ينبه العازفين إلى قرب حدوث تبدُّل دراماتيكي في المعزوفة، حتى يستعدوا للأداء المطلوب.وانهى حديثه قائلا: على قائد الأوركسترا أن يكون مدركًا لكل المصاعب التي يواجهها كل عازف أثناء عزفه، وواجبه أن يسهِّل مهمة العازف، ويجد الصيغة المناسبة ليُشعره بالراحة دون توتر.