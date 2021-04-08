محافظ مطروح يوقع بروتوكول تعاون لتنمية الثروة الحيوانية (فيديو)

عقدت محافظة مطروح، اليوم، مؤتمرًا لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة.كما شهد محافظ مطروح خلال المؤتمر توقيع برتوكولات التعاون بين المحافظة ومركز بحوث الصحراء والجمعية المركزية وجمعية الرامس لتنمية المراعى، وذلك بمبلغ 2 مليون جنيه لإدارة صندوق تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة كقروض عينية دوارة لتنمية الثروة الحيوانية والخدمات الرعوية ولتوفير الأعلاف ومشروعات للمرأة والخدمات البيطرية وغيرها بشروط ميسرة.وقدم محافظ مطروح الشكر للقائمين على إدارة وتنفيذ مشروع الأنظمة البيئية لتنمية المراعي بمطروح (HERD) بمنطقتي أبومزهود واجعوين وبالتنسيق مع محافظة مطروح الذى يهدف إلى تنمية المراعي بالساحل الشمالى الغربي من خلال تعزيز عمليات إعادة تأهيل المراعي وإدارتها على نحو مستدام.وأوضح أن ذلك لتوفير خدمات النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي وتحسين مناطق المراعي الطبيعية من خلال جمع وإكثار بذور النباتات عالية الاستساغة وحمايتها وتحسين القدرات في الاستفادة من النباتات الطبيعية سواء الرعوية أو الطبيعية بهدف تنمية الثروة الحيوانية التي تأثرت كثيرا وتناقصت أعدادها خلال السنوات السابقة من نحو مليون رأس في التسعينيات إلى 400 ألف رأس حاليًا.وأشاد بتوقيع بروتوكول تعاون بإنشاء حساب لإدارة منح تنمية الثروة الحيوانية والمراعي لتخفيف العبء على الموارد الطبيعية ودعم المربين والثروة الحيوانية، خاصة خلال فترات الجفاف ويأتي بتمويل مشترك بمبلغ واحد مليون جنيه من محافظة مطروح وكذلك بمبلغ واحد مليون جنيه من مشروع تنمية المراعي كنواة تستخدم كقروض عينيه دوارة لتنمية الثروة الحيوانية والخدمات الرعوية ولتوفير الأعلاف ومشروعات للمرأة والخدمات البيطرية وغيرها بشروط ميسرة.ووجه محافظ مطروح لإدارات تنمية القرية والحسابات ومديرية الزراعة وغيرهم بسرعة التنسيق والتواصل مع مركز بحوث الصحراء والجمعية التعاونية الزراعية المركزية بمطروح وجمعية الرامس لتنمية المراعي لوضع مقترح لإدارة هذه المنح لإقراض المستفيدين من المربيين كقروض عينيه لتوفير الأعلاف والأنشطة الأخرى.وأشار إلى أن ذلك من أجل تخفيف العبء عن المراعي الطبيعية وتنظيم استخدامها في توفير الأعلاف والرعاية البيطرية بشروط واجراءات ميسرة وكذلك قروض عينيه للمرأة لدمجها في المنظومة الإنتاجية وتحسين دخل الأسرة مع دعم البناء المؤسسي للجمعيات الأهلية والتعاونية العاملة في مجال الثروة الحيوانية والمراعي وتنمية قدراتها في مجال المال الدوار وتحسين معيشة المربين والمزارعين وتخفيف الأعباء على سكان القرى والمناطق الصحراوية والحفاظ على المراعي الطبيعية القائمة وزيادة إنتاجيتها والحد من التصحر وتدهور التنوع الحيوي.