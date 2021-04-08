رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعو الدول للتوقيع على معاهدة حظر الألغام

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:52 م
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
أ ش أ
طباعة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، الدول غير المشاركة في معاهدة حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد حتى الآن إلى التوقيع على الاتفاقية العالمية.

وقال جوتيريش، في كلمته خلال اجتماع لمناقشة أزمة الألغام: "إنني أدعو الدول التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة إلى القيام بذلك دون تأخير ".

وحذر جوتيريش من تطوير العبوات الناسفة، مشيرًا إلى أنها كانت "أكبر التهديدات" لقوات الأمم المتحدة في إفريقيا، من الصومال إلى مالي، وأن خطر وقوع انفجار جديد يتزايد في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على حد قوله.

وأضاف أن الألغام والعبوات الناسفة وبقايا معدات الحروب القابلة للانفجار تعتبر "أسوأ ما أخرجته البشرية، إلا أن الجهود المبذولة للقضاء عليها تعكس أفضل حالات الجنس البشري"، متعهدًا بتكثيف جهود الأمم المتحدة لتخليص العالم من التهديدات الإنسانية.

وأكد جوتيريش على أهمية إزالة الألغام وضرورة تعزيز الجهود الدولية في هذا المجال، لا سيما في مناطق الصراعات المسلحة، داعيًا الدول الأعضاء إلى الامتثال للمطالب المنصوص عليها في المعاهدات الدولية الخاصة بما يتعلق بإزالة الألغام.

وعرض الإجتماع مقطع فيديو مصور للممثل الإنجليزي دانيال كريغ، الذي يشارك في حملة الأمم المتحدة لإزالة الألغام الأرضية المضادة للأفراد.

وتحظر معاهدة أوتوا أو اتفاقية حظر الألغام، استعمال أو تخزين أو إنتاج أو نقل الألغام المضادة للأشخاص، أي التي تستهدف الأفراد، في جميع أنحاء العالم، وقد دخلت حيز التنفيذ في عام 1999.

ومن الدول غير الموقعة على الإتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند وإيران وإسرائيل وميانمار وكوريا الشمالية وفيتنام، في حين أن هناك أكثر من 160 دولة موقعة على المعاهدة.

موضوعات متعلقة

«لم تُغتصب ولم تُذبح».. كواليس مقتل الطفلة ريماس بالدقهلية

بوست مفبرك منسوب لـ«الدستور»: عدم الحضور إلى المدارس والجامعات بداية من السبت «شائعة»

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا


الصور

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

الأكثر قراءة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
صفوت البياضي
الشباب كنز لا يعوض فاغتنموه
---
النيل.. قراءة فى كتاب مهم «1»
مريم حسن
أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة 2)
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

سفير تايلاند بندوة «الأعلى للثقافة»: الموكب الملكى أذهل العالم

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري