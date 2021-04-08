«أونروا» ترحب باستئناف واشنطن دعمها المالي وتدعو لمواقف دولية مماثلة

رحبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، بإعلان الإدارة الأمريكية استئناف دعمها ماليا بعد نحو ثلاثة أعوام من وقف تمويل واشنطن للمنظمة.وقال المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة للصحفيين في مدينة غزة، إن قرار الإدارة الأمريكية "تطور مهم واستراتيجي لإعادة العلاقات والشراكة بين الوكالة وواشنطن".وذكر أبو حسنة أن المساعدات الأمريكية "ستدعم البرنامج المنتظم الذي تقدم من خلاله أونروا الخدمات الأساسية لنحو 7ر5 مليون لاجئ في مناطق عمليات الوكالة الخمسة (سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة)".وأشار إلى أن الدعم الأمريكي "مهم جدا للمساهمة في تخفيض العجز الذي تعاني منه أونروا لكنه لن ينهي أزمة الوكالة تماما لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها ولا تزال جائحة كورونا".وأعرب أبو حسنة عن التطلع لقرارات مماثلة من الجهات المانحة الدولية "في ظل ثقة الإدارة الأمريكية في عمليات أونروا وأهمية الدور الذي تقوم فيه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى أن تحل قضيتهم بشكل عادل".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عزم واشنطن على استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني، بما يشمل 85 مليون دولار من المساعدات المباشرة، و150 مليون دولار عبر أونروا.وكانت المساعدات الأمريكية إلى أونروا توقفت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، علما أن واشنطن كانت تعد المانح الأكبر للمنظمة الدولية بمساعدات تصل إلى 360 مليون دولار سنويا.