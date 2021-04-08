رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أونروا» ترحب باستئناف واشنطن دعمها المالي وتدعو لمواقف دولية مماثلة

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:52 م
المستشار الإعلامي
المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة
وكالات
طباعة
رحبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، بإعلان الإدارة الأمريكية استئناف دعمها ماليا بعد نحو ثلاثة أعوام من وقف تمويل واشنطن للمنظمة.

وقال المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة للصحفيين في مدينة غزة، إن قرار الإدارة الأمريكية "تطور مهم واستراتيجي لإعادة العلاقات والشراكة بين الوكالة وواشنطن".

وذكر أبو حسنة أن المساعدات الأمريكية "ستدعم البرنامج المنتظم الذي تقدم من خلاله أونروا الخدمات الأساسية لنحو 7ر5 مليون لاجئ في مناطق عمليات الوكالة الخمسة (سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة)".

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي "مهم جدا للمساهمة في تخفيض العجز الذي تعاني منه أونروا لكنه لن ينهي أزمة الوكالة تماما لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها ولا تزال جائحة كورونا".

وأعرب أبو حسنة عن التطلع لقرارات مماثلة من الجهات المانحة الدولية "في ظل ثقة الإدارة الأمريكية في عمليات أونروا وأهمية الدور الذي تقوم فيه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى أن تحل قضيتهم بشكل عادل".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عزم واشنطن على استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني، بما يشمل 85 مليون دولار من المساعدات المباشرة، و150 مليون دولار عبر أونروا.

وكانت المساعدات الأمريكية إلى أونروا توقفت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، علما أن واشنطن كانت تعد المانح الأكبر للمنظمة الدولية بمساعدات تصل إلى 360 مليون دولار سنويا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

«المصري للفكر والدراسات» يطلق توصيات مواجهة تداعيات كورونا على حقوق الإنسان


الصور

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

الأكثر قراءة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
صفوت البياضي
الشباب كنز لا يعوض فاغتنموه
---
النيل.. قراءة فى كتاب مهم «1»
مريم حسن
أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة 2)
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

سفير تايلاند بندوة «الأعلى للثقافة»: الموكب الملكى أذهل العالم

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري