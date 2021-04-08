وزيرا البترول والصحة يشهدان تسليم 20 جهاز تنفس صناعي

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بمقر وزارة الصحة وقائع تسليم 20 جهاز تنفس صناعى بتكلفة تتخطى 600 ألف دولار مقدمة من شركة إينى الإيطالية، وذلك في إطار مبادرة قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر للمساهمة في دعم جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا والاسهام فى دعم مستشفيات العزل باحتياجاتها من أجهزة التنفس وأدوات الوقاية والمعدات الطبية.وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص قطاع البترول على تقديم كامل الدعم والمساندة لوزارة الصحة والقطاع الصحي في مصر الذي يقوم بمجهودات هائلة للحفاظ علي صحة المصريين. مؤكدا أن وزارة البترول عملت في هذا الإطار علي التنسيق مع وزارة الصحة لتقديم مبادرات ايجابية منها حملة التبرع بالدم في شركات البترول ومبادرة شركات قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر لدعم وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا بالمستلزمات والأجهزة الطبية الحيوية وفي مقدمتها توفير ٢٠ جهازا للتنفس الصناعي التي ساهمت بها شركة ايني الايطالية الشريك الاستراتيجي لوزارة البترول وانها سبق ان قدمت ١٤ جهازا للتنفس الصناعي في يوليه الماضي.. موجها الشكر لشركة ايني علي ماتقدمه من مساهمات مهمة للقطاع الصحي في مصر بصفة عامة وفي مناطق عملها من خلال انشاء مركز طبي ووحدة صحية بمنطقتي الحي الإماراتي والجرابعة بمحافظة بورسعيد وأنها أكدت استمرارها في تقديم المساهمات والدعم للقطاع الصحي.وأكد الملا أن المراكز الطبية لقطاع البترول بالقاهرة والإسكندرية والسويس متاحة لوزارة الصحة في حالة احتياج المنظومة الصحية لها، وكذلك وضع كافة امكانيات وفروع ومناطق عمل الشركات البترولية المنتشرة جغرافيا في خدمة المنظومة الصحية.وأعرب الملا عن تقديره للمجهودات المبذولة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والكوادر الطبية سواء في فترة جائحة كورونا أو من خلال الحملات والمبادرات المختلفة تحت رعاية القيادة السياسية للوقاية من الامراض المختلفة.ومن جانبها وجهت الوزيرة الدكتورة هالة زايد الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ولقطاع البترول وشركة ايني الايطالية على مساهماتهم الإيجابية ودعمهم المتواصل لوزارة الصحة وتقديمهم الأجهزة والمعدات والأطقم الطبية، مؤكدة أن مبادرة قطاع البترول وشركة ايني الايطالية بتوفير أجهزة التنفس الصناعي تسهم فى انقاذ العديد من الأرواح.وأكدت الوزيرة على سرعة التنسيق لتلقي الاطقم الطبية بمراكز قطاع البترول الطبية للقاح المضاد لفيروس كورونا، وأنه بالتوازى مع اعطاء اللقاحات للمواطنين يجري الإعداد لإعطاء اللقاحات للعاملين بالقطاعات الاقتصادية التى تسهم بقوة فى الناتج القومى.ومن جانبه أكد أنتونيو بانزا الرئيس التنفيذى لشمال أفريقيا بشركة إينى أن الشركة تعمل فى مصر منذ ٦٥ عاما، وتتمتع بعلاقات متميزة مع قطاع البترول وأن كافة العاملين بها يفخرون بالمساهمة بأجهزة التنفس الصناعى لما لها من أهمية بالغة فى رفع المعاناة وانقاذ الأرواح، مؤكدا أن أى شركة دولية تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية وأنه يتمنى أن لا يحتاج العالم لهذه الأجهزة بحلول العام القادم وأن تعود الحياة فى العالم أجمع لسابق عهدها.جدير بالذكر أن قطاع البترول قد أطلق مبادرة بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، للمساهمة في توفير جانب من احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا.