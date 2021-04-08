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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد اليوم الأخير من دور إعداد المعلم

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:50 م
الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي
قنا: إسلام البكري
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شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ختام فعاليات اليوم الأخير لدورة إعداد المعلم الجامعي رقم 39 التي نظمتها كلية التربية بقنا لتدريب المعيدين من مختلف كليات الجامعة.

وأكد أهمية دورات إعداد المعلم الجامعي في إطار مسايرة التوجهات التربوية الحديثة التي تقتضى الحصول على كفاءات بشرية متميزة قادرة على المنافسة العالمية في تطوير العملية التعليمية بصفة عامة والمعلم الجامعي بصفة خاصة.

ودعا رئيس الجامعة المتدربين للحرص على اكتساب مهارات الاتصال والتواصل مع الطلاب، وتعلم كيفية الشرح داخل المحاضرة باستخدام وسائل الجذب للحديث وكيفية المناقشة مع الطلاب.

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