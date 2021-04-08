رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد اليوم الأخير من دور إعداد المعلم

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ختام فعاليات اليوم الأخير لدورة إعداد المعلم الجامعي رقم 39 التي نظمتها كلية التربية بقنا لتدريب المعيدين من مختلف كليات الجامعة.وأكد أهمية دورات إعداد المعلم الجامعي في إطار مسايرة التوجهات التربوية الحديثة التي تقتضى الحصول على كفاءات بشرية متميزة قادرة على المنافسة العالمية في تطوير العملية التعليمية بصفة عامة والمعلم الجامعي بصفة خاصة.ودعا رئيس الجامعة المتدربين للحرص على اكتساب مهارات الاتصال والتواصل مع الطلاب، وتعلم كيفية الشرح داخل المحاضرة باستخدام وسائل الجذب للحديث وكيفية المناقشة مع الطلاب.