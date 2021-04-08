رئيس المكسيك يعلن اعتزامه تلقى لقاح أسترازينيكا
الخميس 08/أبريل/2021 - 07:19 م
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أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الخميس، أنه سيتلقى لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.
وقال لوبيز أوبرادور، البالغ 67 عاما، إن مخاطر اللقاح ضئيلة مقارنة بفوائده، بعد تحذيرات من قبل المنظمين الصحيين الدوليين من احتمال حدوث جلطات دموية.
وقال لوبيز أوبرادور، البالغ 67 عاما، إن مخاطر اللقاح ضئيلة مقارنة بفوائده، بعد تحذيرات من قبل المنظمين الصحيين الدوليين من احتمال حدوث جلطات دموية.