رئيس المكسيك يعلن اعتزامه تلقى لقاح أسترازينيكا

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الخميس، أنه سيتلقى لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.وقال لوبيز أوبرادور، البالغ 67 عاما، إن مخاطر اللقاح ضئيلة مقارنة بفوائده، بعد تحذيرات من قبل المنظمين الصحيين الدوليين من احتمال حدوث جلطات دموية.