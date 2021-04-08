إيقاف ربيع ياسين.. تعرف على قرارات الانضباط بشأن منتخب الشباب

أصدرت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري عدة قرارات بالاشارة الي التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس كالتالي:





أولا .. إيقاف محمد ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سته أشهر ، وتغريم المدير الفني السابق مبلغ مائتي ألف جنيه.





ثانياً.. إيقاف وليد منظور طبيب المنتخب السابق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.











