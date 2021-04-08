«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، تفاصيل الامتحانات التجريبية المقرر عقدها في شهور أبريل ومايو ويونيو لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 من خلال الجداول التالية: