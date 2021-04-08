«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة
الخميس 08/أبريل/2021 - 05:56 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، تفاصيل الامتحانات التجريبية المقرر عقدها في شهور أبريل ومايو ويونيو لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 من خلال الجداول التالية:
«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة
«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة
«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة
«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة
«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة
«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة