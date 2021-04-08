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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أغلاق طريق سريع بعد سقوط شاحنة تعدين عملاقة في استراليا

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:42 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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أغلق طريق سريع رئيسي بعد سقوط شاحنة تعدين عملاقة من نصف مقطورة ممتدة عبر مسارين في استراليا.

وتوقفت آلات التعدين في حوالي الساعة 7 صباحًا يوم الأربعاء على طريق "Peak Downs" السريع في إبسوم على بعد 65 كم جنوب غرب ماكاي في كوينزلاند.

ووفقًا لما ذكره موقع «ديلى ميل» البريطاني، فقد تم استدعاء رافعة لنقل المعدات الثقيلة مع ما لا يقل عن 4 من أطقم الشرطة الذين يحاولون حل المشكلة التى أدت إلى غلق الطريق السريع.

وكتب أحد الأشخاص عبر الفيسبوك أن الطرق سيئة للغاية هناك وترى أكوامًا من القوافل المحطمة على جوانب الطريق الرئيسى.
أغلاق طريق سريع بعد سقوط شاحنة تعدين عملاقة في استراليا
أغلاق طريق سريع بعد سقوط شاحنة تعدين عملاقة في استراليا
أغلاق طريق سريع بعد سقوط شاحنة تعدين عملاقة في استراليا
أغلاق طريق سريع بعد سقوط شاحنة تعدين عملاقة في استراليا
أغلاق طريق سريع بعد سقوط شاحنة تعدين عملاقة في استراليا
أغلاق طريق سريع بعد سقوط شاحنة تعدين عملاقة في استراليا

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