محافظ أسوان يوجه بحل مشكلة العطواني: «مش لازم أقف في الصرف علشان المشكلة تتحل»

وجه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحل مشكلة المنزلين المنهارين بقرية العطواني بمركز إدفو وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي «التناول الإعلامي للقضية السكانية»، حيث قال: «مش لازم المحافظ يروح يقف في الميه والصرف علشان المشكلة تتحل المحافظة فيها ناس مسئولة وكل واحد مسئول يشوف اللي ليه واللي عليه».وشدد المحافظ على ضرورة حل مثل هذه المشكلات على وجه السرعة، مشيرا إلى أن مثل هذه الملفات تحتاج إلى النزول الفوري والاستماع إلى مشاكل الأهالي ومعاناتهم مضيفا: «يبقى عندنا رد فعل».