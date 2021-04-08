معاقبة شخصين 10 سنوات لإحرازهما أسلحة دون ترخيص في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة 2 لاتهامهما بإحراز أسلحة نارية غير مرخصة، وإطلاق أعيرة نارية لاستعراض القوة، بدائرة مركز المنشاة، بالحبس 10سنوات.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز وعضوية المستشارين أحمد محمد حلوسة وأحمد جمال إبراهيم بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضى، عندما وجهت النيابة لكل من (أ. ص) وشقيقه (ف. ص )، تهم إحراز سلاح نارى بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية واستعراض القوة، ضد المجنى عليه (أ. أ) بدائرة مركز المنشاة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.