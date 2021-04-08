السعودية والنرويج تبحثان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الخميس، مع وفد من مركز تسوية النزاعات النرويجي، وسفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه، أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.واستعرض الجانبان - خلال اللقاء بمقر الوزارة بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.