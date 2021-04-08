العثور على جثة سيدة مسنة في المحلة

عثر الأهالي على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة الزراعة التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى بورود بلاغات من الأهالي تفيد بانبعاث روائح كريهة داخل إحدى الشقق السكنية وتبين وجود جثة متعفنة لسيدة مسنة تدعى «جمالات.ال» تبلغ من العمر ٨٠ عاما.وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة إلى محل البلاغ وتبين من خلال التحقيقات أن الجثة لسيدة مسنة تعيش بمفردها داخل الشقة ولا يوجد أثار عنف أو طعنات.وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.