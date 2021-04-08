ملك البحرين يوجه بفتح المساجد للفروض والتراويح

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، توجيها ملكيا بفتح المساجد والجوامع لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة وصلاتي العشاء والتراويح في شهر رمضان المبارك؛ فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (بعد مرور 14 يوما على الجرعة الثانية) والمتعافين من الفيروس، مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأقر التوجيه الملكي- وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- بأن تطبق جميع الإجراءات والضوابط الاحترازية التي جرى إقرارها واعتمادها سابقًا، والتنسيق مع الفرق التطوعية لتنظيم عملية دخول وخروج المصلين، وتوجيه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للصلاة في البيوت، وعدم السماح بإقامة موائد إفطار الصائمين والاعتكاف في المساجد، وعدم السماح بإقامة الدروس والمحاضرات والكلمات، والاستمرار في إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم نصب خيام خارج المساجد، سواء للصلاة أو لأي غرض آخر.