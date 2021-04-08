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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: 10 ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:58 م
تلقوا لقاح كورونا
تلقوا لقاح كورونا
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الخميس أن فرنسا تجاوزت عتبة العشرة ملايين شخص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19 فيما تواجه البلاد إغلاقا لشهر في محاولة لاحتواء انتشار الوباء.

وقال كاستيكس إن البلاد "تجاوزت للتو 10 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ما يعني اننا متقدمون بأسبوع على الهدف الذي حددته، هذا أداء جيد جدا، فرنسا تلقح الكثير من الأشخاص".

وأضاف بعد زيارة إلى مركز تلقيح في شرق باريس: "وهذا يعود بالطبع على كل الذين يعملون سبعة أيام في الاسبوع في خدمة هذه القضية الوطنية العظيمة ما يتيح لنا الخروج من هذه الأزمة".

وكانت الحكومة الفرنسية حددت هدفا بتلقيح عشرة ملايين شخص على الأقل بالجرعة الأولى حتى منتصف ابريل، وبوتيرة يومية تبلغ 200 ألف الى 300 ألف لقاح، تم بلوغ هذا الهدف قبل أيام.

وتعتزم أيضا تلقيح عشرين مليون شخص بحلول منتصف مايو، ثم 30 مليونا في منتصف يونيو.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريل اتال إن "الوضع الاستشفائي خطر" في فرنسا لكنه أشار ايضا الى ان اجراءات كبح الوباء التي اتخذت في الآونة الأخيرة في مواجهة كوفيد-19 "يبدو انها تعطي نتائج".

وأضاف "بدأنا نلاحظ ان الاجراءات الاضافية تعطي نتائج ولدينا كل الأسباب للاعتقاد بان أثرها سيكون كافيا من أجل وقف الوباء".

وقد واجهت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي نقصا في الجرعات بسبب نظام الشراء والتوزيع المركزي في المؤسسة الاوروبية.

وقارن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجهود الاوروبي "بمحرك ديزل".

وقال في مقابلة مع تلفزيون "ارت" اليوناني الشهر الماضي "يبدأ بطيئا لكنه يسير لمسافة طويلة".

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