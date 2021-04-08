بيلاروسيا: ألف و272 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الخميس، تسجيل ألفا و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 331 ألفًا و808 مصابين.وأفادت وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، نقلًا عن وزارة الصحة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و324 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 322 ألفًا و223 شخصًا عقب تسجيل ألف ألف و379 حالة تعافي جديدة منذ أمس الأربعاء.وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس 18 ألفًا و261 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و496 ألفًا و424 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض ما يزيد على 133 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و904 آلاف شخص.