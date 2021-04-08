محافظا الفيوم وبني سويف يشهدان فعاليات منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، فعاليات منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والإعلامية دينا عبد الفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين، والأستاذة نرمين عبد الفتاح العضو المنتدب لمنتدى الخمسين.وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن فعاليات المنتدى شملت توقيع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، على الميثاق الأخلاقي لمناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مواقع العمل، وعرض إنجازات المرأة بكلٍ من محافظتي الفيوم وبني سويف، كما شمل المنتدى حوارًا مفتوحًا حول دور السيدات التكنوقراط على مستوى المحافظات في المشاركة في دعم جهود التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة للدولة، واُختتمت الفعاليات بتكريم المنتدي لمحافظي الفيوم وبني سويف، وتكريم السيدات البارزات اللاتي تم اختيارهن لعضوية المنتدى بالمحافظتين.وقدم محافظ الفيوم التهنئة لجميع المشاركين في المنتدى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه الشكر للإعلامية دينا عبد الفتاح على على هذه المبادرة وجهود المنتدى في دعم وتمكين المرأة المصرية.وأكد الأنصاري أهمية دور المرأة المصرية المستنيرة في بناء الأوطان، مشيرًا أن مصر خلال السنوات الماضية تتغير بمعدلات غير مسبوقة فى مجال التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، ولفت المحافظ إلى أن المرأة محفز قوى فى العمل، مشيرًا إلى كفاءة القيادات النسائية بمحافظة الفيوم وأدائهن مهام العمل بكل طاقتهن، موجهًا التحية لجميع السيدات اللاتي تم اختيارهن لعضوية منتدى الخمسين.وثمن الأنصاري جهود القيادة السياسية فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن كافة الوعود تتحول إلى جهود ملموسة على أرض الواقع، كما شدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.فيما استعرض محافظ بني سويف جهود المحافظة في التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، مشيرًا أن المنتدى يعد امتدادًا لجهود تمكين المرأة ورؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات غير مسبوقة في تنظيم دور المرأة كشريك أساسي وداعم رئيسي للتنمية، مؤكدًا أن المرأة في محافظة بني سويف محور اهتمام وشريك أساسي في عمليات التنمية، كما أنها شريك فاعل في إدارة ملفات المشروعات، لافتًا إلى أن نحو 40 % من قيادات الديوان العام من السيدات، وتصل النسبة إلى نحو 45% من القيادات التنفيذية بالعديد من مجالس المدن والوحدات المحلية بالمحافظة، فضلًا عن 5 عضوات تحت قبة البرلمان.وكشف محافظ بني سويف عن تأهيل أكثر من 140 سيدة على القيادة الفاعلة، وحققت الوحدات النوعية بالمحافظة جهودًا ملموسة في خدمة قضايا المرأة بالريف والحضر.ووجه المحافظ التحية لأمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ليحيا الوطن، واختتم حديثه بتوجيه الشكر لمحافظ الفيوم على حسن الاستقبال، مؤكدًا على التعاون المثمر والبناء بين المحافظتين.