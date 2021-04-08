تصدر حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك، محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث يريد العديد من المواطنين في معرفة موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين، من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تحظى هذه الفئة باهتمام كبير من جانب الدولة، وتوفر لها العديد من الخدمات التي تعينها على أعباء الحياة، حيث تستمر عمليات البحث عبر المؤشرات البحثية، بموجب نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك.





حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك





يستطيع المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من خلال تسجيل الدخول عبر الرابط الآتي: http://car.smcegy.com/ ، عبر المجالس الطبية.





خطوات التسجيل في كشف حجز السيارات للمعاقين





وعقب التسجيل في الموقع، يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات التالية: الاسم رباعي، العنوان، تحديد المرض، تحديد موعد الحجز، تحديد المنطقة التابع لها، والمحافظة والنوع، وتاريخ الميلاد، ومدينة السكن، والوظيفة، والحالة الاجتماعية، والهاتف، حيث يقوم بملئ جميع الخانات الخاصة به، وفي حالة إذا كان الشخص القاصر أو غير مكتمل الأهلية بسبب عذر مرضى يرجى كتابة بيانات ولى الأمر – الوصى، بتحديد نوع الإعاقة وجميع البيانات الخاصة به، والمجلس الطبي، وتاريخ الكشف، ثم يرسل الطلب إلى المجالس وتقوم بعد ذلك بالاتصال عليه، باليوم الذي يريده.





ويكون التسجيل من جهاز متصل بطابعة لطباعة استمارة التسجيل يجب كتابة الرقم القومى والانتظار قليلا حتى تتم المراجعه ويفتح لك الموقع كتابة باقى البيانات.





الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة معافاه من الجمارك

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من المستندات المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين المعافاه من الجمارك التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتضمن: صورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما، للمواطن الذي يرغب في الحصول على السيارة المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ينبغي للمواطن امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة.









وتضم الأوراق المطلوبة ايضا، صورتين شخصيتين، ثم صورة المؤهل الدراسي إن وجد، إضافة إلى تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية ونوع الإعاقة.