البحرين والإمارات تبحثان تعزيز جميع مجالات التعاون

بحث الأمين العام لمجلس النواب البحريني المستشار راشد محمد بونجمة، اليوم الخميس، مع الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الدكتور عمر النعيمي، تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل البرلماني ودعم مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.وأشاد بونجمة- وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- بعمق العلاقات البحرينية الإماراتية الأخوية الوثيقة، وما يربط البلدين والشعبين من علاقات وطيدة ومتميزة، في ظل القيادتين، وذلك خلال لقائه النعيمي على هامش الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، المنعقد في دولة الإمارات.وأشار إلى أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات الداعمة للعمل البرلماني بين الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وتنفيذ حزمة من المشاريع الثنائية المشتركة، والدفع بتطوير الدبلوماسية البرلمانية الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية البرلمانية.