وزير الإعلام البحريني يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع فرنسا

أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، اليوم الخيس، حرص المملكة على استمرار التعاون والتنسيق المستمر مع فرنسا في الجانب الإعلامي، تفعيلًا لمذكرات التعاون المبرمة بين الجانبين.جاء ذلك خلال لقائه رئيس وزراء فرنسا السابق فرانسوا تشارلز فيون، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين.وثمن الرميحي - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات خصوصًا في مجال الإعلام والاتصال، مستذكرًا الزيارة التي قام بها إلى المعهد الفرنسي للإعلام المسموع والمرئي في باريس، في إطار زيارة رسمية للملك حمد آل خليفة إلى فرنسا عام 2019.من جانبه، عبر رئيس وزراء فرنسا السابق عن سعادته بزيارة البحرين ولقاء وزير الإعلام، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في المجالات الإعلامية، مؤكدًا الحرص المشترك على الدفع بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب في المجالات كافة.