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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف المنيا تشدد على أئمة المساجد بالالتزام بالضوابط خلال رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:17 م
أوقاف المنيا
أوقاف المنيا
المنيا ـ على حسين
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شددت مديرية أوقاف المنيا على جميع أئمة المساجد وخطباء المكافأة، بالالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة في صلاة العشاء والقيام في شهر رمضان المبارك، بحيث لا يزيد الوقت عن نصف ساعة، مع عدم إلقاء الدروس أو أي كلمة أو خاطرة ولو لمدة دقيقة واحدة مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأعلنت مديرية الأوقاف أن خطبة الجمعة لاتزيد عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مع إلزام جميع المصلين بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية اللازمة، وارتداء الكمامات الطبية أثناء الصلاة حفاظا على صحة الجميع.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا من الوزارة في الحفاظ على النفس البشرية، انطلقت أكبرحملة لتعقيم ونظافة المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الفضيل.

وأضاف أن الوزارة أكدت على الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة الوباء وكطريق من طرق النجاة، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون جهدا في خدمة بيوت الله عزّ وجل، لتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة خاصة في شهر رمضان المبارك، وأن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة.

وأشاد وكيل الوزارة بالحملة التي أطلقتها الوزارة منذ يوم الأربعاء الماضي، لتعقيم وتنظيف المساجد والتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

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