وفاة عبدالحميد أبوالمجد مخرج «يوميات ونيس»

أعلن الفنان شريف إدريس، اليوم، وفاة المخرج عبدالحميد أبوالمجد.. وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الصديق العزيز عبدالحميد أبوالمجد في ذمة الله، مع السلامة يا خال".المخرج عبدالحميد أبوالمجد من مواليد محافظة السويس، عمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال، منها "الهودج"، "قلب ميت"، "عايش في الغيبوبة"، "العيال اتجننت"، "حلم الجنوبي"، "جائزة نوفل"، "يوميات ونيس وأحفاده"، وغيرها من الأعمال.