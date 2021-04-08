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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. عرض مسرحية «غفير فى بيتى» على «MBC مصر»

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:33 م
غفير في بيتي
غفير في بيتي
دعاء عبد المقصود
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تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "غفير في بيتي".

مسرحية "غفير في بيتي"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شاب يتقدم لخطبة فتاة وهو لا يمتلك أي شيء، وفي الوقت ذاته يحاول بعض اللصوص الاختباء في شقة خطيبتهم مما يسبب الكثير من المشاكل في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

يشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "غفير في بيتي" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 9 أبريل 2021 الساعة 8:00 مساءً.
غدًا.. عرض مسرحية «غفير فى بيتى» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «غفير فى بيتى» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «غفير فى بيتى» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «غفير فى بيتى» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «غفير فى بيتى» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «غفير فى بيتى» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «غفير فى بيتى» على «MBC مصر»
غدًا.. عرض مسرحية «غفير فى بيتى» على «MBC مصر»

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