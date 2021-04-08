حنان مطاوع: الفن الدرامى ليس مجرد حكاية نرويها

قالت الفنانة حنان مطاوع إن مسلسل (القاهرة كابول)، الذي ينافس في دراما رمضان، يسلط الضوء على فترات متعاقبة من تاريخ المنطقة ومصر والعالم بأسره، من ضمنها حقبة التسعينيات وما شهدته من أحداث.وأضافت حنان مطاوع- في بيان اليوم الخميس- أن المسلسل يبرز دور الأيادي الخارجية التي حاولت تنمية الأفكار المتطرّفة في مجتمعاتنا بهدف النيل منها.وأشارت إلى أن الفن الدرامي بنظرها ليس مجرد حكاية نرويها فحسب، بل هو مُتعة مشاهَدة، وترفيه نترقبه ونتابعه بشوق، إلى جانب القيمة الدرامية التي تطرحها الحكاية نفسها.وحول قصة العمل، أضافت: "أبطال هذه الحكاية جمعتهم يوما عمارة سكنية واحدة ونشأت بينهم صداقة، إضافةً إلى حسن الجوار، لكن نظرا لتبدل الأحداث في حياتهم تمر شخصياتهم بتغييرات وانقلابات جذرية على الرغم من انتمائهم إلى مكانٍ واحد وبيئة واحدة، فباتوا في المحصلة شخصيات شديدة الاختلاف من حيث ارتباطهم بأفكار تصل إلى حدود التناقض".وحول دورها في المسلسل، ذكرت مطاوع: "ألعب دور منال ابنة الأستاذ حسن، وهي نموذج المرأة المصرية التي تعبر عن الشريحة الأوسع من الشعب، فهي امرأة تتميز بالقوة والصلابة وخفة الظل والعفوية، فضلا عن كونها صاحبة موقف مِن كل ما يدور على الساحة".وأردفت: "عندما نتابع العمل سنشعر بأننا قابلنا منال في مكانٍ ما في مصر، فهي شخصية شديدة الجاذبية والواقعية".واختمت: "هذا أول عمل يجمعني بخالد الصاوي الذي ألتقي وإيّاه في مشاهد مؤثرة للغاية.. فيما تجمعني بطارق لطفي مشاهَد أكبر عددا ومواقف أكثر تنوعا خلال الأحداث، وكذلك الأمر بالنسبة لنبيل الحلفاوي الذي يلعب دور والدي في المسلسل".يذكر أن "القاهرة كابول" يرصد المؤامرات التي تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع وآخرين.