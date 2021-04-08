رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تدعو إلى خلق جبهة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:09 م
محمد اشتية
محمد اشتية
أ ش أ
طباعة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، إن أخطر الحروب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني هي تزوير الرواية عن فلسطين، حيث تحاول إلصاق التسميات التوراتية بالجغرافيا الفلسطينية لتبرير استعمارها أرض الفلسطينيين، لذا يجب عليهم فضح هذا التزوير، وطالب الدول الصديقة لفلسطين بتعزيز الرواية عن بلاده، وتعزيز التضامن مع شعبها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن ذلك جاء خلال كلمة أشتية في مؤتمر افتراضي دولي تضامني بعنوان "اجتماع أصدقاء فلسطين"، والذي نظمه الاتحاد الدولي للنقابات في العالم، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقابات.

وأضاف أشتية أن إسرائيل لم تسمح حتى الآن بإنشاء محطات انتخابية داخل مدينة القدس، لذلك يريد من أصدقاء فلسطين أن يضغطوا ويرسلوا رسائل لها من أجل السماح للمقدسيين بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وجدد رئيس وزراء فلسطين أمله بأن يكبر تجمع "أصدقاء فلسطين" ويتمدد، وأن يكون هذا البعد الدولي جبهة واحدة ليس فقط من أجل نصرة فلسطين فقط، بل ومن أجل فضح ما تقوم به إسرائيل من جرائم بحقها سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة والقدس، التي تتعرض إلى برنامج من التهويد الممنهج، وكل ما يجري في المدينة يحاسب عليه القانون الدولي.

وأوضح أن هناك 7 آلاف أسير في سجون الاحتلال، و62% من الأرض تستولي عليها إسرائيل بشكل كامل، وتضع الأطفال تحت الإقامة الجبرية في مدينة القدس.

وأشار إلى أن من أهم التحديات التي تواجهه هي كيفية إجبار الاحتلال على أن يصبح مكلفا، فإسرائيل لا تدفع أي ثمن لاحتلالها، لا على المنصة الدولية ولا بالميدان، فهي تأخذ الأرض والمياه بالمجان، لافتا إلى أن المستوطنات في غور الأردن مثلا تصدر 261 مليون دولار سنويا من منتجاتها.

وثمّن موقف أوروبا التي وسمت بضائع المستوطنات، مؤكدا أن هذا الأمر ليس كافيا، إنما يريد مقاطعة بضائع المستوطنات، وليس فقط وسم هذه البضائع.

من ناحية أخرى، تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أوراق اعتماد محمد قاسم أسعد الأسعد، بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لدولة فلسطين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال الدبلوماسي الفلسطيني- للصحفيين عقب اللقاء- إنه نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) للرئيس الموريتاني، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب الموريتاني مزيد التقدم والازدهار.

وأضاف: "شكرت الرئيس الغزواني على الموقف المبدئي لموريتانيا في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أمنياته في حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

موضوعات متعلقة

زاهي حواس يعلن اكتشاف «المدينة الذهبية المفقودة» في الأقصر

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»


الصور

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

«شعراوي» ومحافظ الغربية يفتتحان تطوير ميدان المحطة ويضعان حجر أساس فندق

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
صفوت البياضي
الشباب كنز لا يعوض فاغتنموه
---
النيل.. قراءة فى كتاب مهم «1»
المزيد

الثقافة

«امرأة تزني مع كبش».. الحقيقة وراء خرافة عبادة المصريين القدماء للحيوانات

«هذه حكايته مع الصحافة».. سعيد شيمي يحكي أسرار سامي السلاموني

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل