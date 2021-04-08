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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد أهمية دور بعثة يونيتامس

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:40 م
السفير عمر الشيخ
السفير عمر الشيخ رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق
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أكد السفير عمر الشيخ رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية في السودان "يونيتامس"، أن للبعثة دورا هاما في الخرطوم.

وقال الشيخ في كلمته خلال ملتقى "السلام والأمن في السودان" الذي عقد في الخرطوم اليوم تحت عنوان "المجتمع المدني وبعثة يونيتامس"، إن وجود بعثة "يونيتامس" في السودان لا يتعارض مع عمل المنظمات الموجودة بالسودان، حيث إن العمل تكاملي بالأساس.

وأضاف الشيخ أن الغرض الأساسي من البعثة هو الوصول إلى سودان ديمقراطي على أساس دستوري، وأن نعمل على جعل اتفاقية السلام شاملة، لافتا إلى أن مهمة اللجنة الوطنية هي التنسيق بين البعثة وأجهزة الدولة المختلفة إداريا ومركزيا.

وقال إن اللجنة منفتحة على كل المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة، مضيفا: "يجب أن نحضر أنفسنا ونستعد، حيث تم تكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الوطنية والبعثة الأممية من أجل التعاون"، مؤكدا أن هناك تعاونا تاما واتصالات يومية بين الجانبين.

من جانبها، قالت استيفاني خوري، مديرة شعبة الشئون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية في السودان "يونيتامس"، إن هناك تعاونا وتكاملا وتنسيقا مع وكالات الأمم المتحدة واللجنة الوطنية.

وأشارت إلى أن هناك هيكلا يوضح كيفية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف، موضحة أن هناك عددا من المحاور تعمل عليها البعثة، تتمثل في حقوق الإنسان، ودعم برامج الانتخابات، ودعم عملية السلام وتطبيق اتفاقية جوبا للسلام في السودان.

وأضافت خوري أن البعثة تدعم بالخبراء إنشاء بعض المفوضيات، كما تدعم المجتمع الدولي لانعاش الاقتصاد السوداني.

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