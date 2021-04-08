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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقي يؤكد دور المجتمع الدولي نحو عالم خال من تهديد الألغام

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:59 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
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عقد الاتحاد الإفريقي ممثلًا في إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن لقاء عبر شبكة الإنترنت اليوم الخميس بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الافريقي اليوم أن زيمبابوي والجزائر شاركت خبرتهما الواسعة في مجال التوعية بالألغام، كما أكدت الدول الأعضاء الأخرى والشركاء الدوليون - المشاركون في اللقاء - التزامهم بمواصلة العمل في هذا المجال مع الاتحاد الإفريقي.

وأكد الاتحاد أن اليوم الدولي للتوعية بالألغام يعتبر فرصة لإعادة تأكيد التزام المجتمع الدولي بعالم خالٍ من تهديد الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب، وتقييم التقدم والفجوات في هذا الهدف، والإشادة بعمال إزالة الألغام وضحايا الألغام الأرضية.

وأشار إلى أن 94٪ من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وقعت على المعاهدات الدولية ذات الصلة بشأن اتفاقية إزالة الالغام، موضحا أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تواصل دعم الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الألغام منذ عام 1995.

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