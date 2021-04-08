تطعيم نحو 650 ألف ألماني ضد كورونا في يوم واحد

أظهر تقرير لمعهد "روبرت كوخ"، التابع لوزارة الصحة الاتحادية الألمانية، اليوم الخميس، أنه جرى تلقيح أكثر من 650 ألف شخص ضد فيروس كورونا في يوم واحد.وأفاد التقرير بأنه جرى تطعيم عدد قياسي، يبلغ 656 ألفا و357 شخصا أمس ضد فيروس كورونا في ألمانيا، وهو رقم قياسي بالنسبة للدولة الأوروبية، حيث لم يتجاوز أعلى سجل يومي سابق 400 ألف لقاح في اليوم.ويُعد ارتفاع عدد اللقاحات اليومية في ألمانيا بمثابة علامة أولية على أن السماح بالحصول على التطعيم في المراكز والعيادات الطبية سوف يضيف المزيد من القوة لحملات التلقيح في ألمانيا، والتي أعاقتها القيود البيروقراطية.واعتمدت ألمانيا على مراكز التطعيم الجماعي والفرق المتنقلة في المرحلة الأولى من حملتها، على أساس أنها أكثر الطرق فاعلية، إلا أن مشاكل حجز المواعيد والتشكيك بشأن الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا والبيانات المفقودة عن أولئك المؤهلين للحصول على التطعيم أدت إلى تقدم أعداد قليلة للحصول على التطعيم.وبدأت المراكز الطبية المختلفة في ألمانيا إعطاء لقاحات بداية الأسبوع الجاري، كما تخطط برلين لتزويد الأطباء بمليون جرعة أسبوعيا ترتفع إلى ثلاثة ملايين بحلول نهاية أبريل الحالي.وقد تلقى نحو 13.8 في المئة من السكان جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد- 19، وفقًا لوزارة الصحة حتى الآن.