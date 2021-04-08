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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عصام شيحة يدعو لتشكيل لجنة لعمل دستور دائم لمعالجة القصور

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:08 م
عصام شيحة رئيس المنظمة
عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
محمد الشريف
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قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اللامساواة فى الوقت الراهن من أخطر المشاكل التى تواجهنا على مستوى العالم، مضيفا أن المساواة تأتى فى صميم العدالة الاجتماعية، والدستور المصرى حافل بنصوص ومواد متعددة تحث على المساواة، داعيا لإنشاء مفوضية الأمير طبقا للمادة ٥٣ من الدستور.

وأضاف عصام شيحة خلال كلمة له فى المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن التغيرات الدولية أظهرت أن هناك فجوة شديدة بين الأغنياء والفقراء، وبين العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وأن جائحة كورونا وسعت الفجوة، متابعا: "لذلك نحتاج إلى علاج عدم المساواة والدولة المصرية اهتمت بالحقوق السياسية والاجتماعية".

وطالب عصام شيحة بالتوسع فى بناء المدارس والجامعات فى المحافظات، وترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونحتاج لدور فعال للأفراد فى صنع السياسات، مؤكدا أن التعليم والتكنولوجيا الرقمية أساس التمكين وتحقيق المساواة.

وأضاف أننا في حاجة لعقد اجتماعي جديد على أن يتم تشكيل لجنة لعمل دستور دائم ومستمر نعالج فيه كافة القصور لعدم المساواة، والإنصاف والحرية والأمن.

وتطرق شيحة للمبادرات التي تمت بالدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسة، داعيا لضرورة إعادة هيكلة للنظم الضريبة والأجور وخلق فرص عمل جيدة ودورات تدريبية وبناء مدراس وجامعات بكافة المحافظات والتوسع في برامج التأمين الصحي الشامل، زيادة الاهتمام بحقوق المرأة وخاصة المعيلة، وصياغة القوانين التي تراعي حقوق المرأة.

ودعا لضرورة صنع القرار عبر الدولة والمجتمع المدني والمواطنين دون تهميش لفئة على حساب أخرى، مؤكدا أن التعليم والتكنولوجيا أساس التمكين، وكسر حلقة الفساد المفرغة.

وأوضح أن أفضل طريقة لتغيير الواقع عدة محاور منها مراعاة حقوق الأجيال القادمة.

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