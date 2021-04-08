2،7 مليون جنيه لتجهيز معامل مشروع الفاعلية التعليمية بـ«تربية سوهاج»

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تجهيزات المعامل التابعة لمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية التربية بالحرم الجامعي الجديد، ضمن استعدادات الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي، يرافقه الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية، الدكتور عماد صموائيل والدكتور عبدالباسط دياب وكيلا الكلية، وعبدالصبور إبراهيم محمد أمين الكلية.وقال الدكتور أحمد عزيز إن مشروع تطوير الفعالية التعليمية يهدف إلى توفير بيئة تعليمية جيدة ترفع مستوى التعليم الجامعي إلى مراحل متقدمة بما يتلاءم مع أساليب التعليم والتعلم وتطوير البرامج التعليمية، بما يضمن تزويد سوق العمل بخريجين ذوي مواصفات تنافسية تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، موضحًا أن تكلفة التجهيز بلغت ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنيه منهم ٧٠٠ ألف جنيه دعم من الجامعة و٢ مليون دعم من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.من جانبه، قال الدكتور خالد عبداللطيف إن تجهيز المعامل يأتي في إطار استعداد الكلية للزيارة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل من قبل لجنة دعم مشروع الفعالية التعليمية التابعة لإدارة المشروعات بالمجلس الأعلى للجامعات، لاستلام مشروع الفاعلية التعليمية بكلية التربية والمكون من ٦ معامل و١٤ قاعة دراسية مجهزة وفق شروط ومواصفات الجودة، استعداداََ لحصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي، مضيفًا أن جميع المعامل مجهزة بأحدث أجهز الحاسب الآلي، وشاشات العرض الإلكتروني والسبورات الذكية، حيث تشمل معمل اللغات، معمل الاقتصاد المنزلي، معمل تدريس العلوم، معمل تكنولوجيا التعليم، معمل تدريس العلوم، ومعمل التعلم الإلكتروني.